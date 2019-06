publié le 27/06/2019 à 17:07

Le départ du Portugais Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG, avait pu laisser la place au doute. Avec le retour du Brésilien Leonardo, qui a toujours apprécié Adrien Rabiot, les rumeurs d’une prolongation n’ont pas tardé à fleurir. "Je veux apporter un démenti formel", s’insurge Véronique Rabiot.

"Je lis absolument n’importe quoi, poursuit l'agent du joueur. Qu’Adrien avait un rendez-vous avec Leonardo qu’il n’a pas honoré. Ou bien que j’ai reçu une offre de prolongation de la part de Leonardo que j’aurais refusé pour faire monter les enchères. C’est absolument faux. Il n’y a pas la moindre discussion entre Leonardo et moi".



"Je l’ai eu une fois au téléphone depuis son retour et nous nous sommes salués par courtoisie, précise-t-elle encore. C’est une personne intelligente. Il n’y a pas eu d’offre et il n’y en aura pas. Il n’y a même pas eu de prise de température".

Mieux vaut en dire le moins possible tant que rien n’est fait Véronique Rabiot Partager la citation





Au sujet de l’avenir du milieu de terrain, convoité par plusieurs clubs dont la Juventus Turin, qui a publiquement déclaré son intérêt, Véronique Rabiot souhaite garder la plus grande discrétion. "Vous savez, dans le foot, nous sommes très superstitieux. Mieux vaut en dire le moins possible tant que rien n’est fait".