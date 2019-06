publié le 10/06/2019 à 20:35

Comme samedi 8 et dimanche 9 juin, trois rencontres de la Coupe du Monde féminine 2019 de football sont programmées mardi 11 juin. La première a lieu au Havre à partir de 15h : les Pays-Bas, 8es au classement FIFA, se mesurent à la Nouvelle-Zélande, 19e (groupe E). Les "Oranje" restent sur un 8e de finale en 2015, les "All Whites" sur trois éliminations au 1er tour.



Direction le Roazhon Park de Rennes pour la deuxième affiche, Chili-Suède (groupe F), à 18h. Les Sud-Américaines, 39es mondiales, participent à leur première phase finale. Les Scandinaves (9es) restent sur un 8e de finale en 2015 après une 3e place en 2011 et une finale en 2003.

La soirée verra l'entrée en lice des tenantes du titre américaines face à la Thaïlande, à Reims (groupe F), à partir de 21h. Les coéquipières d'Alex Morgan, toujours leaders au classement mondial, espèrent faire le plein de confiance face à la 34e nation dans la hiérarchie, qui dispute sa deuxième phase finale (élimination 1er tour en 2015).

Le programme du mardi 11 juin :

15h00 : Nouvelle-Zélande - Pays-Bas au Havre (groupe E)

18h00 : Chili - Suède à Rennes (groupe F)

21h00 : États-Unis - Thaïlande à Reims (groupe F)