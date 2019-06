publié le 18/06/2019 à 16:58

Le puzzle se complète, le tableau prend forme. À l'issue des derniers matches dans les groupes A, B et C, lundi 17 et mardi 18 juin, 14 des 16 qualifiés pour les 8es de finale de cette Coupe du Monde 2019 en France sont connus. Les Bleues étaient déjà assurées d'en faire partie après leur deuxième match. Elles savent désormais qu'elles terminent 1res du groupe A et qu'elles affronteront un 3e de groupe, dimanche 23 juin (21h) au Havre.

Dans ce groupe A, la Norvège prend la 2e place. Le Nigeria peut encore espérer finir parmi les quatre meilleurs 3es de groupe sur six qui seront repêchés. La Chine en fait assurément partie dans le groupe B, dominé par l'Allemagne devant l'Espagne, de même que le Brésil, devancé par l'Italie et l'Australie dans le groupe C.

Dans le groupe D, le Japon (2e) accompagnera l'Angleterre (1re). L'Argentine est pour l'instant le dernier 3e repêché. Mais avec seulement 2 points, l'Albiceleste n'a plus son destin en mains. Celui-ci dépend de l'issue des deux derniers groupes. Dans le E (Pays-Bas et Canada qualifiés avant de s'affronter), le Cameroun ou la Nouvelle-Zélande (0 point) passeront en cas de succès contre l'autre.

Dans le groupe F (États-Unis et Suède qualifiés avant de s'affronter), cette "finale" des petits concerne le Chili et la Thaïlande. Mais avec une différence de buts de -17, cette dernière est condamnée à l'élimination. Seul le Chili peut espérer en cas de victoire. Les équipes éliminées sont la Corée du Sud (groupe A), l'Afrique du Sud (B), la Jamaïque (C) et l'Écosse (D).

Le point sur les qualifiés :

Groupe A :

1er : France (9 points, +6)

2e : Norvège (6 points, +3)

Groupe B :

1er : Allemagne (9 points, +6)

2e : Espagne (4 points, +1)

3e : Chine (4 points, 0)

Groupe C :

1er : Italie (6 points, +5)

2e : Australie (6 points, +3)

3e : Brésil (6 points, +3)

Groupe D :

1er : Angleterre (9 points, +4)

2e : Japon (4 points, -1)

Groupe E :

Pays-Bas (6 points, +3)

Canada (6 points, +3)

Groupe F :

États-Unis (6 points, +16)

Suède (6 points, +6)