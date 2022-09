Coupe du monde 2022 : qui dans la dernière liste de Deschamps avant le Mondial ?

Le casse-tête se complique un peu plus encore. Déjà confronté au forfait de Paul Pogba (genou droit) et aux sérieuses incertitudes entourant Karim Benzema (cuisse droite) et N'Golo Kanté (cuisse droite), Didier Deschamps a enregistré mardi 13 septembre l'absence pour environ six semaines de Presnel Kimpembe (ischio-jambiers gauche).

À 68 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar et à deux jours de l'annonce de la dernière liste du sélectionneur avant celle retenue pour le grand rendez-vous, Philippe Sanfourche et Raphaël Bosse-Platière décortiquent les options possibles pour remplacer les blessés, autour de Éric Silvestro.

Olivier Giroud a-t-il une chance si Benzema n'est pas appelé pour les deux matches de Ligue des Nations contre l'Autriche (22 septembre) et au Danemark (25 septembre), les derniers avant le Mondial ? Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni sont-ils favoris pour suppléer la paire Pogba-Kanté ? Y aura-t-il des nouveaux visages ?

