Une personne meurt du Covid toutes les 10 minutes en France" : François Braun alerte sur une possible reprise de l’épidémie

Nous n'en avons pas fini avec le Covid selon le ministre de la Santé. Dans un entretien accordé au Parisien, François Braun lance un message d'alerte face à une possible reprise de l'épidémie de coronavirus.

S'il préfère d'abord rassurer les Français en affirmant que "la situation épidémique est plutôt calme depuis trois semaines", il ajoute "qu'une personne meurt encore du Covid toutes les dix minutes en France ! C’est trop et on sait que, tôt ou tard, une nouvelle vague pourrait arriver", explique-t-il.

Pour expliquer ces chiffres - et même si les indicateurs (contaminations, hospitalisations, décès...) sont à la baisse, François Braun pointe du doigt la campagne de vaccination à l'automne, se disant "pas du tout satisfait" de celle-ci. "Avec seulement 10% de vaccinés on est très loin de la cible à atteindre", précise le ministre de la Santé.

Selon Santé publique France, seuls 39,9% des 60-79 ans et 52,6% des 80 ans et plus parmi les personnes éligibles avaient ainsi reçu un deuxième rappel au 7 novembre.

