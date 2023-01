Coupe du monde 2022 : la FIFA ouvre une enquête contre l'Argentine pour "comportements offensants"

La Fédération internationale de football (Fifa) a ouvert deux procédures distinctes contre la sélection d'Argentine et de Croatie. La Fifa n'a donné quasiment aucune précision sur les deux enquêtes. On sait que la procédure contre l'Argentine concerne des événements survenus contre son match en finale contre la France.

De plus, la procédure contre l'Albiceleste vise "de possibles violations des articles 11 (comportement offensant et violation des principes du fair-play) et 12 (incorrection de joueurs et d'officiels)". Impossible de ne pas penser au geste obscène que le gardien argentin, Emiliano Martinez, a fait avec le trophée du meilleur portier de la compétition. Impossible, aussi, d'oublier les moqueries que ce même argentin avait lancé dans les vestiaires après la victoire à l'égard de Kylian Mbappé.

Emiliano Martinez le 18 décembre 2022 Crédit : Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

La Croatie, de son côté, est visée par une procédure pour des événements s'étant déroulés lors de la rencontre contre le Maroc. La fédération croate est visée pour de "potentielles violations des articles 13 (discrimination) et 16 (ordre et sécurité lors des matches) du code disciplinaire de la Fifa" lors du match pour la troisième place contre le Maroc, remporté (2-1) par la Croatie. Outre ces précisions pour les procédures argentines et croates, la Fifa n'a délivré aucune autre information.

