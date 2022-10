Coupe du monde 2022 : "Il faut laisser la polémique de côté", clame Zinédine Zidane

"Il faut laisser la polémique de côté et laisser la place au jeu et à la Coupe du monde", a lancé Zinédine Zidane, lundi 24 octobre, après avoir été interrogé sur les nombreuses polémiques et appels au boycott que suscite l'organisation du Mondial par le Qatar.

L'ancien Bleu juge nécessaire de "laisser la place au jeu et à la Coupe du monde pour tous les passionnés qui veulent voir juste du football" et afin qu'ils "passent un bon moment". "De toute façon, ce que l’on va dire sur quoi que ce soit, ça ne sera jamais juste, jamais vrai et opportun", a-t-il ajouté. La star de la Coupe du Monde de 1998 a par ailleurs souhaité "une très belle compétition à l'équipe de France" et indiqué ne pas encore savoir s'il se rendra au Qatar.

Depuis l'attribution en décembre 2010 de la Coupe du monde au Qatar, la compétition, qui débutera le 20 novembre, suscite de nombreuses polémiques sur des sujets comme le respect des droits humains ou la protection de l'environnement. Les conditions de travail des ouvriers étrangers ayant construit les infrastructures et le déroulement de la compétition dans huit stades, dont sept sont sortis de terre pour le tournoi, sont régulièrement dénoncés.

