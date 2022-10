Brésil : Neymar dédiera son premier but durant le Mondial à Bolsonaro

À moins d'un mois du lancement de la Coupe du monde au Qatar, Neymar a fait une promesse qui ne devrait pas faire l'unanimité auprès de son public. L'attaquant brésilien a promis de dédier son "premier but" au président d'extrême droite Jair Bolsonaro, en cas de réélection de celui-ci.

Ce samedi 22 octobre, Neymar a discuté pendant plus de trente minutes avec Jair Bolsonaro à l'occasion d'un live diffusé sur Youtube, dans le cadre de la campagne présidentielle brésilienne. Durant cet échange suivi par plus d'un million d'internautes, l'attaquant a promis de célébrer son "premier but avec deux mains" en signant le chiffre le 22. Une référence au numéro que les électeurs doivent indiquer pour voter Bolsonaro. Le joueur a ensuite lancé : "La Coupe est proche. Ce serait vraiment merveilleux, Bolsonaro réélu, le Brésil champion et tout le monde heureux."

Le numéro 10 de la Seleçao a par ailleurs affirmé que "les valeurs que le président représente [étaient] semblables" aux siennes et à celles de sa famille. "Il défend le peuple, les enfants, la famille...", a énuméré l'attaquant. Neymar a par ailleurs expliqué sa prise de parole comme un geste de remerciement pour le président qui l'a soutenu publiquement "dans le moment le plus difficile" de sa vie. S'il n'a pas précisé de quoi il s'agissait, en 2019, la superstar avait été accusée de viol et Jair Bolsonaro s'était dit convaincu de son innocence. L'affaire a été classée.

L'attaquant du PSG avait déjà apporté son soutien à Jair Bolsonaro avant le premier tour du 2 octobre. Un soutien rare parmi les footballeurs, qui sont pour la plupart restés silencieux.

