Coupe du monde 2022 : 72% des Français attendent des Bleus un geste de protestation

72% des Français et 70% des amateurs de football souhaitent que les Bleus fassent un geste symbolique pour protester contre l’impact écologique de la Coupe du monde au Qatar et la situation locale en ce qui concerne les droits humains. Voici l'un des principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 400 amateurs de football. En revanche, la part de sondés souhaitant que l'équipe de France boycotte le tournoi est minoritaire (44%).

Par ailleurs, de façon très nette, le grand public rejette à l’heure actuelle un soutien institutionnel de la France à ce Mondial au Qatar. Ils souhaitent ainsi très largement que les représentants officiels du football français manifestent publiquement leur désapprobation (68%) et qu’ils ne se rendent pas à cette épreuve (60%).

Leurs attentes de réserves pèsent aussi sur les pouvoirs publics, soulignant que cette manifestation dépasse le seul cadre sportif dans leur esprit. 68% des Français souhaitent

que Emmanuel Macron et les membres du Gouvernement manifestent publiquement leur désapprobation et 66% qu’ils ne se rendent pas à cette Coupe du monde.

