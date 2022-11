Coupe du monde 2022 : seulement 25% des Français voient les Bleus être sacrés au Qatar

La confiance du grand public dans la capacité de l'équipe de France à conserver son titre mondial est en chute libre : seulement 25% des Français (-17 points par rapport à octobre 2021). Les amateurs de football sont un peu plus nombreux à penser que le groupe de Didier Deschamps parviendra à conquérir la troisième étoile des Bleus : 35% (-21 pts). Dans ce contexte, 32% des Français suivront l’annonce de la liste des joueurs retenus par le sélectionneur, dans laquelle 53% des passionnés s’attendent à des surprises.

Concernant les cadres blessés en phase de convalescence (Raphaël Varane, Lucas Hernandez), 63% des amateurs de foot sont défavorables à ce qu’ils soient appelés. Ils relativisent parallèlement les forfaits actés de Paul Pogba et N’Golo Kanté : seuls 49% les jugent très handicapantes. Enfin, parmi les joueurs en balance, Olivier Giroud est le plus attendu : 88% des sondés souhaitent qu’il fasse partie des sélectionnés.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 400 amateurs de football.

3 Français sur 4 ne croient pas à la victoire

Alors qu’il y a un an, au sortir de leur victoire en Ligue des Nations, 42% des Français et 56% des amateurs de football voyaient les Bleus remporter la Coupe du monde 2022, ce pronostic est devenu largement minoritaire. Seuls 25% des Français et 35% des amateurs de football pronostiquent donc désormais un sacre au Qatar.

Régulièrement amoindris par les blessures, les champions du monde en titre n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matches, face à l'Autriche (2-0) en septembre, avant de rechuter au Danemark (2-0) trois jours plus tard. Ils ont évité de peu la relégation en Ligue B de la Ligue des Nations.

Si notre sondage montre que la France ne fait plus figure de prétendante naturelle à sa succession, elle demeure un challenger crédible et devra faire ses preuves sur le terrain, comme ce fut le cas en 2018. En amont du Mondial en Russie, le pronostic de succès était, finalement très proche chez les Français (24%) comme chez les amateurs de football (37%)...

Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

