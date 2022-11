Coupe du monde 2022 : ambiance glaciale entre Amélie Oudéa-Castéra et Noël Le Graët à Clairefontaine

À deux jours du départ des Bleus pour le Qatar et huit de leur entrée dans la Coupe du monde face à l'Australie, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra était conviée à un dîner à Clairefontaine, où les 26 joueurs retenus par Didier Deschamps se sont retrouvés, lundi 14 novembre.

D'après des informations de RTL, l'ambiance était glaciale entre la ministre de 44 ans et le président de la Fédération française de football Noël Le Graët (80 ans), qui ne se sont pas adressé la parole. La ministre n'a ni accompagné ni raccompagné le président de la FFF avant et après le repas, que "NLG" a quitté plus tôt que les autres.

Par ailleurs, Amélie Oudéa-Castéra était assise entre le sélectionneur Didier Deschamps et le capitaine Hugo Lloris lors de ce dîner. Et contrairement à ce qu’on pourrait croire ou lire, elle ne les a pas découragés à s’exprimer, s’ils le souhaitent, sur l’actualité hors football au Qatar.

