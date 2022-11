Les infos de 18h - Les Bleus prêts à défendre les droits humains au Qatar

Les joueurs de l'Équipe de France de foot ne resteront pas tout à fait silencieux sur la question du respect des droits de l'Homme au Qatar. Pas de brassard LGBT mais au moins un geste promis. C'est le capitaine des Bleus Hugo Lloris qui l'a annoncé : "On ne peut pas rester insensible à ses sujets là. Je ne peux pas l'annoncer maintenant, mais quelque chose sera fait."

Le gardien de but de l'Équipe de France ajoute : "Le football a une place de plus en plus importante dans la société et on en demande de plus en plus aux joueurs. Je crois que ce qu'on nous demande, c'est d'être performant sur le terrain. [...] Mais ce sont des sujets sur lesquels on ne peut pas rester insensible et ça fait quelque temps que mes partenaires et moi évoquons ce genre de sujet."

Les Bleus s'envoleront mercredi 16 novembre vers le Qatar avec une nouveauté : Axel Disasi est invité pour remplacer Presnel Kipembé, qui a déclaré forfait pour blessure.

A écouter également dans votre journal

Fin de l'aide à la pompe - L'aide de l'État aux automobilistes diminue mercredi 16 novembre de 30 à 10 centimes par litre. Certains font leur plein avant, résultat : une station essence sur cinq est à sec d'au moins un carburant.



Louis Boyard à TPMP - Le député Insoumis a annoncé porter plainte contre Cyril Hanouna suite aux insultes qu'il a subies jeudi dernier de la part du présentateur de Touche Pas à Mon Poste.

Migrants - Paris et Londres renforcent leur coopération sur la gestion des migrants traversant la Manche. Un an après un naufrage qui avait provoqué une vive émotion, on en sait davantage sur le déroulement de cette soirée d'horreur.

