publié le 04/07/2018 à 08:50

Cristiano Ronaldo aidant Edinson Cavani a quitté la pelouse. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. Car, si l'Uruguay a éliminé le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, tout le pays s'inquiète surtout pour le sort de sa star.



Le joueur du Paris Saint-Germain, blessé au mollet, a dû quitter ses partenaires à quinze minutes de la fin de la rencontre. Dans un communiqué publié lundi 2 juillet, la fédération uruguayenne a annoncé que l'attaquant souffrait d'une "lésion" de type œdème "sans déchirure de fibres musculaires". Pour autant, le flou persiste.

Aucune information n'a à l'heure filtrée sur la possible participation d'Edinson Cavani au quart de finale face à la France, vendredi 6 juillet (16 heures). Si le climat actuel est plutôt pessimiste, le joueur, qui a "toujours mal", va "effectuer un travail différencié et une réadaptation physiologique", a indiqué la fédération.

Cavani, buteur hors-pair

Sera-t-il suffisamment rétabli pour affronter les Bleus ? En cas de forfait, l'Uruguay devrait ainsi se passer de son meilleur buteur depuis le début de la compétition. Et c'est son coéquipier sur le front de l'attaque, Luis Suarez, qui salue son style de jeu : "Il est essentiel vu la classe qu'il a comme joueur, vu tout ce qu'il montre à chaque fois qu'il joue en sélection. Ce qu'il fait en général, les efforts physiques, tout le monde les voit et ce qu'il apporte à l'équipe est forcément apprécié".



L'autre star de la Céleste, coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, devra clairement prendre les choses en main et faire oublier un début de Mondial timoré, malgré deux buts inscrits en phase de poule (contre l'Arabie Saoudite et la Russie, ndlr).

Cavani, premier défenseur

"Je sais qu'Edi va avoir l'envie, l'attitude, le dévouement, la force, qu'il va tout faire pour pouvoir être là mais ça ne dépend pas que de lui", a également exposé le Barcelonais, conscient malgré tout que son absence pouvait rendre le match "difficile" pour l'Uruguay.



Car Edinson Cavani n'est pas seulement un attaquant prolifique. Hargneux et déterminé, il est la première lame défensive de l'Uruguay. Un véritable poison soucieux de perturber les relances adverses. Antoine Griezmann, qui le définit notamment comme "le meilleur attaquant", détaille son profil : "Il ne lâche rien, dans la surface il n'a besoin que d'une ou deux touches pour tirer. À Paris, il défend, avec l'Uruguay, il défend".

Stuani, un remplaçant redoutable

Si un forfait se profilait, nul doute que son absence pèserait dans les rangs uruguayens. "Ça va changer énormément de choses", a assuré Antoine Griezmann. Toutefois, il refuse d'enterrer la Céleste et avertit même des qualités de son potentiel remplaçant. "S'il ne peut pas jouer, il y a Christian Stuani, un attaquant chiant qui va défendre", explique-t-il.



À 31 ans, ce dernier vient notamment de réaliser une saison aboutie où il a marqué 21 buts avec Gérone, en Liga. Pas sûr toutefois que cela suffise pour compenser l'absence d'Edinson Cavani qui, lui, a planté 40 buts avec Paris cette saison.