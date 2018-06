publié le 30/06/2018 à 21:32

"Quel plaisir !", s'exclame Psacal Praud quelques minutes après le coup de sifflet final de France-Argentine (4-3), premier 8e de finale de ce Mondial 2018 en Russie. "C'est un match de légende, un match qui restera dans l'histoire de l'équipe de France (...) C'est pour ça qu'on aime le football, pour ces émotions-là qu'on vibre et depuis quelques années on vibrait moins" avec les Bleus.



"Enfin de l'émotion, enfin des leaders, enfin des buts, enfin du spectacle", poursuit l'animateur de "On refait le Mondial", entouré de Jean-Philippe Goron, David Aiello, Denis Balbir, Dominique Baillif et Raymond Abou. "Évidemment qu'il y a peut-être des imperfections dans ce match. Mais on s'en fiche", conclue Praud, qui retient avant tout "l’ascenseur émotionnel" dans ce match un peu fou.

En quarts de finale, les Bleus se mesureront au vainqueur de Uruguay-Portugal. En demi-finale, la France retrouverait le Brésil, le Mexique, la Belgique ou le Japon, le mardi 10 juillet (20h) à Saint-Pétersbourg. La finale aura lieu le dimanche 15 juillet à Moscou.