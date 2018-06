publié le 30/06/2018 à 21:56

Après l'Argentine, l'équipe de France devra faire face à une autre nation sud-américaine. Dans le deuxième 8e de finale de cette Coupe du Monde, l'Uruguay s'est imposé contre le Portugal grâce à un doublé d'Edinson Cavani.



L'attaquant du Paris Saint-Germain, à la réception d'un centre de Luis Suarez, a ouvert le score dès la 7e minute du match. Si le Portugal est revenu au score, en début de second acte, grâce à une tête rageuse de Pepe (55e), c'est bel et bien la Celeste qui a eu le dernier mot grâce à son attaquant vedette. Bien lancé par Rodrigo Bentancur, Edinson Cavani sans contrôle, a magistralement enroulé sa frappe à l'entrée de la surface (62e).

Un deuxième but synonyme de qualification pour les hommes de Oscar Tabarez, le sélectionneur. L'armada offensive uruguayenne, composée d'Edinson Cavani et Luis Suarez notamment, sera le prochain adversaire des Bleus, tombeurs quelques heures plus tôt de l'Argentine au terme d'un match spectaculaire.

Cavani forfait contre les Bleus ?

Malgré cette qualification, l'Uruguay s'inquiète dorénavant pour son buteur. L'attaquant uruguayen est sorti à la 74e minute de la rencontre, blessé au mollet. Reste à savoir la gravité de la blessure. Sera-t-il rétabli pour affronter la France, vendredi 6 juillet (16 heures) au stade de Nijni Novgorod ?



Interrogé à la fin de la rencontre, le meilleur réalisateur de l'histoire du Paris Saint-Germain a expliqué avoir "ressenti une petite pointe". Il a dorénavant six jours pour récupérer.

Un style adéquat au jeu des Bleus ?

À l'image de la rencontre face à l'Albiceleste, le style de jeu des Sud-Américains pourrait être un atout pour les hommes de Didier Deschamps. En grandes difficultés face à des blocs regroupés, comme le Portugal par exemple, les Bleus pourront dès lors profiter d'un match plus ouvert face à une équipe uruguayenne rude mais joueuse.



Le jeu de transition, force des Bleus, pourrait alors être utilisé à bon escient avec un Antoine Griezmann quelque peu retrouvé et un Kylian Mbappé absolument flamboyant face à l'Argentine.