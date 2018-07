et AFP

03/07/2018

Un carton jaune qui contrarie les plans de Didier Deschamps. Alors que le sélectionneur des Bleus avait aligné Blaise Matuidi sur le côté gauche face à l'Argentine, comme face au Pérou, le champion du monde 98 ne pourra pas compter sur son fidèle lieutenant lors du quart de finale face à l'Uruguay.



À l'image de Moussa Sissoko lors de l'Euro 2016, l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain a quitté le cœur du jeu pour s'excentrer sur un côté. Un choix tactique alors que les qualités défensives du joueur sont régulièrement plébiscitées par le coach.

Malgré cette absence, quels seront les choix de Didier Deschamps ? Va-t-il conserver son 4-2-3-1 ou repasser en 4-3-3 ? Les questions demeurent encore. "Si c'est Blaise Matuidi ou Thomas Lemar, ce n'est pas tout à fait la même chose", analysait ce lundi 2 juillet Guy Stéphan, l'adjoint du sélectionneur. Focus sur les trois probabilités côté français.

Tolisso, la valeur sûre

Dans ce registre de milieu de terrain travailleur pouvant se projeter vers l'avant tout en bétonnant son couloir, Corentin Tolisso est celui qui ressemble le plus à Blaise Matuidi. Contre l'Argentine, le Bavarois a d'ailleurs remplacé le Turinois trois minutes après l'avertissement de ce dernier, à l'orée du dernier quart d'heure.



Très en vue lors des matches de préparation, l'ancien Lyonnais apparaît cependant en retrait depuis le début du Mondial. "Je veux montrer que ce que j'ai fait sur les matches de préparation ou auparavant, je peux le refaire", a-il déclaré.



Un profil qui plaît dans tous les cas au staff français, qui l'avait même titularisé face à l'Australie lors du premier match. "Tout ce qu'il fait à l'entraînement est très intéressant, son implication également. Il va acquérir de l'expérience au fil des matches, même s'il y a beaucoup de concurrence", a souligné Guy Stéphan.

N'Zonzi, l'option défensive

Steven N'Zonzi apparaît également comme une alternative plausible si Didier Deschamps choisit d'évoluer en 4-3-3 ou 4-4-2 en losange. Le milieu de terrain de Séville prendrait alors la place de sentinelle, juste devant la défense, avec N'Golo Kanté et Paul Pogba en relayeurs. Un milieu où Steven N'Zonzi, qui manque certes d'expérience à ce niveau, pourrait malgré tout faire parler son physique et sa sobriété.



Cette option élargirait donc le rôle de N'Golo Kanté, qui serait davantage amener à participer aux phases offensives des Bleus. Et ce, dans l'esprit de ce qu'il fait avec les Blues de Chelsea. C'est-à-dire profiter à plein, comme l'a dit Pogba, de ses "quinze poumons".

Lemar, l'option offensive

La dernière solution qui s'offre à Didier Deschamps mène à Thomas Lemar. Un choix qui serait alors bien différent des deux premiers cités. Le milieu de terrain de l'AS Monaco, lui, connaît bien ce couloir gauche.



Malgré un match particulièrement terne face au Danemark, son profil de meneur de jeu excentré pourrait être retenu face à une équipe uruguayenne extrêmement solide défensivement. "Il faut être patient, trouver la solution, les intervalles, les espaces entre les joueurs" au sein de "lignes rapprochées", observait Guy Stéphan.



Sa patte gauche magnifique, sa qualité de passes et de dribbles ou encore sa capacité à créer des décalage apparaissent dès lors comme une solution tout à fait probable. Reste à savoir si Didier Deschamps est prêt à pencher vers cette solution clairement plus offensive.