Mathieu Debuchy et Kylian Mbappé au Parc des princes le 8 janvier 2020

publié le 06/03/2020 à 12:36

Enfin une éclaircie pour l'AS Saint-Étienne en ce début d'année 2020 proche du néant en Ligue 1 (une victoire et un nul en huit matches). À la lutte pour le maintien en championnat (16es avec 2 points d'avance sur le 18e, qui disputera un barrage en fin de saison), les Verts se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France en battant le Stade Rennais (2-1), jeudi 6 mars.

Il n'y aura donc pas de deuxième finale Rennes - PSG d'affilée le samedi 25 avril 2020 (21h) au Stade de France, près d'un an après la victoire des Bretons aux tirs au but (6-5, 2-2 après prolongation) dans l'enceinte dyonisienne. L'affiche entre les Parisiens (vainqueurs 5-1 à Lyon la veille) et les Stéphanois sera un remake de la finale de 1982 remportée aux penaltys par Paris malgré un doublé de Michel Platini pour les Verts (6-5, 2-2 après prolongation).

Vainqueurs de six Coupes de France dans les années 1960 et 1970, Saint-Étienne a dépoussiéré son armoire à trophées en 2013 avec une Coupe de la Ligue. Depuis cette année-là, le PSG les empile sur la scène nationale (six titres de champion, cinq Coupes de la Ligue, quatre Coupes de France).

4-0 et 6-1 cette saison

Les deux clubs se sont déjà affrontés à deux reprises cette saison, avec à la clef deux cartons parisiens au début de l'hiver. Le PSG s'était imposé 4-0 à Geoffroy-Guichard en championnat le 15 décembre avec des buts de Neymar, Mbappé (doublé) et Icardi. Réduits à 10 dès la 31e minute lors d'un quart de finale de Coupe de la Ligue le 8 janvier, les Verts en avaient encore pris six (6-1, avec un triplé de Icardi).

Hasard du calendrier, il y aura un PSG - Saint-Étienne lors de la 33e journée de Ligue, une semaine avant la 103e finale de la Coupe de France. La 26e et dernière finale de la Coupe de la Ligue est, elle, prévue pour la samedi 4 avril (21h10), encore au Stade de France. Le PSG se dressera devant l'Olympique Lyonnais.