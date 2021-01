publié le 20/01/2021 à 13:18

Le gouvernement a donc autorisé les clubs amateurs encore en lice cette saison en Coupe de France à reprendre l'entraînement, en respectant un protocole sanitaire strict, mardi 19 janvier. Les matches du 6e tour entre les "petites" équipes sont prévus les samedi 30 et dimanche 31 janvier.

L'US Vandoeuvre Football , club de Régional 1 (l'équivalent de la 6e division) située dans la banlieue de Nancy), doit affronter Saint-Méziery, un club de l'Aube de niveau équivalent. Un double sentiment habite son entraîneur, Pape Diakhaté. "On est très content mais aussi on est inquiet. D'abord parce qu'on ne nous donne pas assez de temps pour préparer ce match : on a 12 jours et on a été arrêtés depuis trois mois".

"On a repris, mais sans contact, poursuit-il. Ce qui veut dire du travail technique, mais rien n'a été fait sur le plan athlétique. On sait ce qu'un match veut dire, surtout un match de Coupe de France, surtout pour les clubs amateurs, ce que ça représente, le manque à gagner qu'il peut y avoir au niveau financier".

"Aujourd'hui on ne sait pas jusqu'à quelle heure on peut s'entraîner, souligne aussi Pape Diakhaté. Peut-être que les gens de la Fédé ou du ministère aussi ne se doutent pas qu'en amateur les gens vont travailler, des fois jusqu'à 19h, 20h. Quelles dérogations on peut avoir ? Les joueurs ont envie". Au tour précédent, le 18 octobre, ils avaient battu Val de Seille 3-0.