Coupe de France : le PSG et Lyon filent en huitièmes de finale

publié le 07/03/2021 à 00:12

Artisan du succès contre le Barça en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, Kylian Mbappé s'est montré très en jambes à quatre jours du match retour contre le club catalan : l'attaquant français a signé un doublé lors de la victoire du PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France face à Brest (3-0). La qualification s'est construite en première période avec deux contres parfaitement exploités par les Parisiens, avec à la conclusion Mbappé (9e) puis Sarabia (44e). L'international français a parachevé le succès d'un but de la poitrine (74e).

Plus tôt, l'Olympique Lyonnais s'était défait du FC Sochaux, pensionnaire de Ligue 2, avec un doublé du jeune Rayan Cherki et des buts de Benlamri, Cornet et Denayer (5-2). Deux équipes de Ligue 1 ont en revanche été éliminées par des équipes évoluant à des échelons inférieurs : le Red Star (National 1) a battu Lens sur le fil (3-2) et Le Puy (National 2) a sorti Lorient (1-0).