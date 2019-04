Real Madrid : qui est Luca Zidane, le deuxième fils de Zinédine ?

publié le 01/04/2019 à 12:57

Considéré comme le meilleur entraîneur du monde par 67% des Français, Zinédine Zidane a encore surpris tout le monde ! Dimanche 31 mars, il a titularisé son fils, Luca, en tant que gardien du Real Madrid qui affrontait Huesca (3-2).



Thibault Courtois blessé et Keylor Navas fatigué par le match avec sa sélection nationale, l'entraîneur a donné sa chance à son deuxième fils pour protéger les buts du club madrilène. Retour sur la carrière de ce jeune joueur au nom célèbre. Zinédine Zidane a justifié son choix lors d'une conférence de presse donnée hier : "Quand je fais débuter Luca, je ne fais pas débuter mon fils, je fais débuter un joueur du Real Madrid. Même si c'est mon fils, moi, je le regarde comme un joueur de plus de cette équipe et c'est tout.

Après quand on rentre à la maison on verra mais quand je prends la décision je me dis que c'est le moment pour lui, une opportunité parce qu'un joueur est blessé, un autre vient d'arriver de sélection. Je pense que c'est le moment pour lui de débuter et il le fait plutôt bien".

Équipe de France des moins de 17 ans

Né le 13 mai 1998 à Marseille, Luca Zidane est le deuxième fils de Zinédine Zidane. À 20 ans, il évolue au poste de troisième gardien du Real Madrid, club dans lequel il a débuté sa formation en 2004 tout comme son frère aîné Enzo. Appelé pour la première en équipe première par son père en 2016, il obtient sa première titularisation en Liga le 19 mai 2018. Il a également joué en sélection nationale, sélectionné pour la première fois en équipe de France des moins de 17 ans en 2014.



"Il a du caractère, il a une personnalité et c'est un bon gardien du Real Madrid depuis 16 ans qu'il est là. Il est assez mature. Ça fait un petit moment qu'il a la carrure pour pouvoir jouer" confie Zinédine Zidane. "Techniquement c'est quelqu'un qui n'a pas peur et moi j'aime ça" conclut-il.

Première titularisation au Real Madrid, "c'est un rêve"

Pour sa première titularisation avec le Real Madrid contre Huesca, il a encaissé deux buts (3-2). Le jeune joueur s'est exprimé en conférence de presse sur ce jour si particulier pour lui : "Après de nombreuses années de travail, j’ai fait mes débuts au Bernabeu. C’est un rêve" a-t-il expliqué.



Pour le journal espagnol Marca, le fils Zidane, qui devra se faire un prénom, a surtout été bon jeu au pied dans ses relances courtes ou longues. Reste à savoir si Luca pourra continuer à faire partie de la rotation ou si les retours conjugués de Keylor Navas et de Thibaut Courtois le ramèneront à sa condition de troisième portier de l’équipe de son père.