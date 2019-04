publié le 02/04/2019 à 20:00

Hasard du calendrier, Lyon et Rennes se retrouvent trois jours après la victoire des Lyonnais en Bretagne (0-1), mardi 2 avril (21h10), mais cette fois avec l'objectif de se qualifier pour la finale de la Coupe de France et non pas en Ligue 1. Si l'OL s'avance avec cet avantage psychologique, il ne faut pas oublier que les Rennais étaient venus s'imposer au Groupama Stadium début décembre (0-2).



Lyon n'avait plus atteint le dernier carré de la Coupe de France depuis la saison 20121-2012, lorsqu'il avait soulevé le trophée, le dernier figurant à son palmarès. Rennes était présent en finale en 2009 et 2014 mais s'était incliné à chaque fois face à Guingamp. Les rouge et noir ont soulevé cette Coupe à deux reprises, en 1965 et 1971.

En finale, le samedi 27 avril prochain au Stade de France, le vainqueur retrouvera le PSG, quadruple tenant du titre, ou le FC Nantes, qui n'avait plus été aussi loin depuis 2007.