publié le 03/03/2020 à 12:37

Se tiendra ou ne se tiendra pas à Paris ? La rencontre du huitième de finale retour entre le PSG et Dortmund, prévue le mercredi 11 mars, est entourée d'un flou pour cause de crise du coronavirus. C'est dans ce cadre que la conférence de presse de la ministre des Sports Roxana Maracineanu a eu lieu, ce mardi.

À une semaine de la rencontre au sommet, et alors que de nombreuses manifestations sportives ont été annulées à travers le monde, la ministre a évoqué le huis clos comme une décision "a minima" pour la rencontre.

Invitée à préciser s'il s'agissait d'une décision ou d'une hypothèse, Roxana Maracineanu a pris plus de pincettes : "C'est une hypothèse pour l'instant, il est trop tôt pour décider". Le risque de voir le PSG privé de ses supporters pour ce qui est à ce jour le match le plus important de la saison n'est donc plus illusoire.

Par ailleurs, hormis les événements confinés dans des salles de plus de 5.000 places qui seront annulés, le reste des manifestations sportives sera étudié "au cas par cas", a précisé la ministre.