Coronavirus : "Moi, j'irai aux Jeux" au Japon, assure Teddy Riner sur RTL

publié le 28/02/2020 à 14:53

Candidat à une troisième médaille d'or olympique aux JO de Tokyo, prévus du vendredi 24 juillet au dimanche 9 août pour l'instant, Teddy Riner pourrait-il ne pas se rendre au Japon si l'épidémie de coronavirus y sévit toujours ? "Non", a-t-il répondu en exclusivité au micro de RTL.

"J'adore Florent (Manaudou, ndlr, qui lui se pose la question)... Moi j'irais aux Jeux. J'irai aux Jeux. Ce n'est pas mon état d'esprit (de renoncer, ndlr). Je vais laisser mes enfants, si jamais ça craint, en sécurité. Mais moi j'irai aux Jeux, ça c'est sûr. J'ai trop bossé pour laisser une médaille partir".

Si les JO sont maintenus aux dates prévues (vendredi 24 juillet-dimanche 9 août), "bien sûr je suis partant, martèle le judoka de 30 ans. Il ne faut pas tomber dans la psychose mais surtout être prudent et faire attention à tout, comme on doit le faire naturellement selon moi. On a aussi des très bons chercheurs dans le monde et je sais que ça sera la course à qui va trouver le premier".

Double champion olympique, Teddy Riner espère devenir le premier judoka français trois fois médaillé d'or. Il a connu sa première défaite depuis plus de neuf ans le 9 février dernier face au Japonais Kokoro Kageura qui, lui, n'ira pas à Tokyo - il n'a pas été sélectionné par sa Fédération.