publié le 27/05/2019 à 17:51

Victoire de Lens à Troyes, 38e et dernière journée de Ligue 1, Grand Prix de Monaco, coup d'envoi de Roland-Garros... Le week-end a été riche pour les amateurs de sport. La semaine qui s'ouvre le sera tout autant. En journée, la terre battue va recouvrir les écrans. Les vertes pelouses reviendront, elles, en soirée, avec quatre affiches forcément excitantes : deux finales de coupe d'Europe et deux autres pour la montée en Ligue 1.



Premier rendez-vous : mercredi 29 mai (21h) avec Arsenal-Chelsea en point d'orgue de l'Europa League. Cette finale se déroule en Azerbaïjan, à Baku. Au delà du trophée pour les Emery, Lacazette, Aubameyang, Özil d'un côté, Hazard, Kanté, Giroud de l'autre, il y a une place en Ligue des champions en jeu pour les Gunners.

Si les rouge et blanc s'imposent, ils décrocheront en effet le précieux sésame qui leur a échappé dans leur championnat national - ils ont terminé 5es alors que le billet revient aux quatre premiers. Une victoire des Blues (3es de Premier League) ferait, elle, les affaires des Lyonnais. Elle leur éviterait en effet le 3e tour préliminaire et le barrage de la Ligue des champions.

Lens de retour en Ligue 1 quatre ans après ?

Avant de basculer sur un autre choc 100% anglais, entre Liverpool et Tottenham cette fois en Ligue des champions (lire ci-dessous), c'est le barrage aller entre 18e de Ligue 1, Dijon, et le vainqueur des play-offs de Ligue 2, Lens, qui sera au menu jeudi 30 mai (21h). Tombeurs du Paris FC aux tirs au but puis de Troyes en prolongation, les Sang et Or n'ont plus connu l'élite depuis la saison 2014-2015.



Le match retour est prévu trois jours plus tard, dimanche 2 juin (21 h), à Dijon. Depuis la réintroduction de ce barrage il y a deux ans, le club de Ligue 2 est monté une fois : Troyes contre Lorient en 2017. L'an passé, Toulouse avait sauvé sa peau contre l'AC Ajaccio.

Qui pour succéder au Real ?

Pour certains, deux clubs d'un même pays qui s'affrontent en finale atténue l'intérêt de l'événement. Pour les autres, une finale de Ligue des champions reste la cerise sur le gâteau d'une saison. La 64e du nom, samedi 1er juin (21h), oppose donc Liverpool à Tottenham, tombeurs renversants du FC Barcelone et de l'Ajax Amsterdam en demies.



D'un côté, le finaliste sortant, en quête d'un sixième sacre, 14 ans après le miracle d'Istanbul ; sa triplette Salah-Firmino-Mané, son entraîneur charismatique Jürgen Klopp, son chant légendaire "You'll never walk alone". De l'autre un outsider qui a su prendre sa chance, avec un gardien champion du monde, Lloris, un ancien Parisien revanchard, Lucas, un bâtisseur argentin, Pochettino, une pléiade de joueurs aussi modestes que travailleurs et talentueux.



À Madrid, au Wanda Metropolitano de l'Atlético, ce ne sera pas le Real de Ronaldo qui triomphera, comme depuis 2016. La dernière finale 100% anglaise remonte au Manchester United-Chelsea de 2008 (victoire de United aux tirs au but). Depuis 2004, il y a toujours eu au moins deux buts en finale (dernier 0-0 : Milan AC-Juventus en 2003).

Le programme de la semaine :

- Mercredi 29 mai : finale de Ligue Europa Chelsea-Arsenal à 21h

- Jeudi 30 mai : barrage aller Lens-Dijon à 21h

- Samedi 1er juin : finale de Ligue des champions Tottenham-Liverpool à 21h

- Dimanche 2 juin : barrage retour Dijon-Lens à 21h