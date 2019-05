publié le 25/05/2019 à 10:58

Après une saison en demi-teinte, le PSG va-t-il une nouvelle fois changer d'entraîneur ? Interrogé sur son avenir après la défaite des siens face à Reims, lors de la dernière journée de championnat, Thomas Tuchel, arrivé à Paris l'été dernier, a d'abord fait preuve d'une ironie certaine. "Je suis inquiet parce que tout le monde me pose cette question et j'ai l'impression que tout le monde sait quelque chose que je ne sais pas. Je dois être inquiet ou non ?", a-t-il questionné.



L'entraîneur allemand a cependant affirmé qu'il prendrait place sur le banc parisien lors du prochain exercice. "Aujourd'hui, je peux dire que je serai là la saison prochaine, mais dans le foot, ça peut changer chaque jour. Si les choses changent, ce n'est pas moi qui l'aurais décidé", a-t-il poursuivi.

Vainqueurs du championnat de France, mais dominés en Coupe de France, en Coupe de la Ligue et en Ligue des champions, les hommes de Thomas Tuchel sont clairement attendus à un autre niveau. "Pour faire mieux l'an prochain, le club, le staff, l'équipe, tout le monde doit être plus concentré, plus strict, travailler ensemble et retrouver l'esprit et la manière de travailler qu'on avait en début de saison", a expliqué le technicien qui assure que "le recrutement de joueurs sera nécessaire".