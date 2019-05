et AFP

publié le 25/05/2019 à 12:20

"On se bagarre pour essayer de perdre le moins de joueurs possible", a déclaré Jean-Michel Aulas à l'issue de la dernière rencontre de championnat de la saison vendredi 24 mai (victoire 2-3 à Nîmes). Le président de l'OL a confirmé qu'il fallait s'attendre à "pas plus de deux départs". Avant de préciser : "Nabil est en dehors car il a déjà un bon de sortie."



Le capitaine des Gones, champion du monde l'an passé en Russie, avait dû digérer cette saison un transfert avorté à Liverpool. Les Britanniques avaient abandonné le recrutement après la visite médicale, jugeant le genou de Nabil Fekir trop fragile.

Alors qui seront les "deux joueurs" évoqué par JMA ? Moussa Dembélé, arrivé il y a un an en provenance du Celtic, pourrait être concerné. Auteur de 23 buts cette saison, le numéro 9 de l'OL intéresse plusieurs grands clubs européens. Parmi eux, Manchester United. Selon le Daily Mail, les Red Devils seraient prêts à débourser 35 millions de livres sterling (près de 40 millions d'euros).

D'autres départs sont à prévoir comme ceux des défenseurs Jérémy Morel, en fin de contrat, Fernando Marçal, Kenny Tete, Marcelo, voire celui de l'attaquant Maxwell Cornet qui revendique plus de temps de jeu.



Les Lyonnais ont terminé la saison à la troisième place. Ils pourront donc participer à la Ligue des champions, de manière directe si Chelsea gagne la Ligue Europa, ou en passant par deux tours préliminaires en cas de victoire d'Arsenal. Jean-Michel Aulas confiera les clés du club au tandem formé par Juninho, directeur sportif, et Sylvinho, entraîneur, la saison prochaine.