publié le 26/05/2019 à 15:33

Cette rupture était inéluctable. Après une saison extrêmement compliquée, qui a notamment vu Marseille se faire éjecter des places européennes dans la dernière ligne droite, Rudi Garcia a annoncé son départ de l'Olympique de Marseille. "Si j'écoutais mon caractère et ma détermination, je resterais, mais si j'écoute le bon sens et la raison, c'est mieux de l'annoncer maintenant", avait déclaré le technicien français avant même l'ultime rencontre face à Montpellier.



Il faut dire que le contexte était particulièrement étouffant sur la Canebière, alors que le stade Vélodrome était massivement remonté contre lui, que les supporters ne le voyaient plus comme le porteur du "Champions Project".

L'exercice 2018-2019 dorénavant achevé, il est temps de se pencher sur le futur visage olympien. Si l'effectif devrait bouger lors de l'intersaison, la priorité est malgré tout l'arrivée d'un nouveau leader tactique et technique sur le banc marseillais. Focus sur les premières rumeurs.

André Villas-Boas, la priorité

Et si l'OM avait déjà trouvé son entraîneur ? Selon les dernières informations publiées par Téléfoot, André Villas-Boas, qui a notamment commencé au côté de José Mourinho à Chelsea et l'Inter Milan, serait la priorité d'Andoni Zubizarreta.



Le directeur du club phocéen aurait même passé la seconde alors que les discussions se sont accélérées ces derniers jours et qu'un contrat de deux ans est évoqué. Il faut dire que l'ancien entraîneur de Porto et de Tottenham avait fait un véritable appel du pied. "Ce club est entre de bonnes mains avec Andoni Zubizarreta, que je connais, s’ils me sollicitent, on se rencontrera c’est sûr et il y aura une possibilité", avait déclaré le coach portugais, qui a l'avantage d'être libre.

Gabriel Heinze, l'ancien du Vél

Précédemment, le nom de Gabriel Heinze revenait souvent aux oreilles des supporters marseillais. Un visage bien connu de la Ligue 1 et de la cité phocéenne, alors que l'ancien défenseur argentin a porté les couleurs olympiennes pendant deux saisons (2009/2011).



Mais la piste a récemment pris du plomb dans l'aile. Revenu dans son pays natal, Gabriel Heinze est engagé depuis 2017 avec le club de Vélez Sarsfield. "Avec tout l’amour que mes dirigeants et mes supporters me donnent ici, je n’ai aucune raison d’aller voir ailleurs", a-t-il lancé.

Puel et Blanc, les pistes françaises

Si les deux premières pistes venaient à échouer, certains entraîneurs français pourraient également revenir aux premiers plans dans les rangs marseillais. Ainsi, le nom de Laurent Blanc, qui a joué deux ans à Marseille (1997/1999), est évoqué. Mais l'ancien entraîneur de Bordeaux et de Paris aurait donné sa préférence à l'AS Rome, en Serie A.



Claude Puel, qui a été démis de ses fonctions par Leicester City le 24 février dernier, est aujourd'hui libre de tout contrat. L'ancien entraîneur de Lille, Lyon et Nice va-t-il rebondir à Marseille après trois ans en Angleterre ? Rien n'est moins sûr alors que le FC Nantes serait aussi intéressé.