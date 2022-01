CAN 2022 : le calendrier complet en heures françaises

2022, année de Coupe d'Afrique des nations pour débuter, de Mondial au Qatar pour conclure. Un peu plus de 10 mois avant le coup d'envoi du grand rendez-vous planétaire (21 novembre-18 décembre), le Cameroun accueille la 33e édition de la CAN. 24 équipes sont au rendez-vous (comme pour l'Euro), d'abord réparties en six groupes de quatre avant des 8es de finale, des quarts, des demies et la finale du dimanche 6 février (20h) au stade Olembe de la capitale Yaoundé.

Tenante du titre, l'Algérie a été placée dans le groupe E avec la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Le pays hôte figure dans le groupe A avec le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Le Sénégal est dans le B avec le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi, le Maroc dans le C avec le Ghana, le Gabon et les Comores, l'Égypte dans le D avec le Nigeria, le Soudan et la Guinée-Bissau, la Tunisie dans le F avec le Mali, la Maurtitanie et la Gambie.

Les deux premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour les 8es, où ils seront accompagnés par les quatre meilleurs 3es sur six. Cette Coupe d'Afrique des nations devait initialement se tenir en 2021 mais a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19.

CAN 2022 : le programme complet

Phase de groupes :

Dimanche 9 janvier :

17h00 : Cameroun - Burkina Faso (groupe A)

20h00 : Éthiopie - Cap-Vert (groupe A)

Lundi 10 janvier :

14h00 : Sénégal - Zimbabwe (groupe B)

17h00 : Guinée - Malawi (groupe B)

17h00 : Maroc - Ghana (groupe C)

20h00 : Comores - Gabon (groupe C)

Mardi 11 janvier :

14h00 : Algérie - Sierra Leone (groupe E)

17h00 : Nigeria - Égypte (groupe D)

20h00 : Soudan - Guinée-Bissau (groupe D)

Mercredi 12 janvier :

14h00 : Tunisie - Mali (groupe F)

17h00 : Mauritanie - Gambie (groupe F)

20h00 : Guinée équatoriale - Côte d'Ivoire (groupe E)

Jeudi 13 janvier :

17h00 : Cameroun - Éthiopie (groupe A)

20h00 : Cap-Vert - Burkina Faso (groupe A)

Vendredi 14 janvier :

14h00 : Sénégal - Guinée (groupe B)

17h00 : Malawi - Zimbabwe (groupe B)

17h00 : Gabon - Ghana (groupe C)

20h00 : Maroc - Comores (groupe C)

Samedi 15 janvier :

17h00 : Nigeria Soudan (groupe D)

20h00 : Guinée-Bissau - Égypte (groupe D)

Dimanche 16 janvier :

14h00 : Gambie - Mali (groupe F)

17h00 : Tunisie - Mauritanie (groupe F)

17h00 : Côte d'Ivoire - Sierra Leone (groupe E)

20h00 : Algérie - Guinée équatoriale (groupe E)

Lundi 17 janvier :

17h00 : Burkina Faso - Éthiopie (groupe A)

17h00 : Cap-Vert - Cameroun (groupe A)

Mardi 18 janvier :

17h00 : Zimbabwe - Guinée (groupe B)

17h00 : Malawi - Sénégal (groupe B)

20h00 : Ghana - Comores (groupe C)

20h00 : Gabon - Maroc (groupe C)

Mercredi 19 janvier :

20h00 : Égypte - Soudan (groupe D)

20h00 : Guinée-Bissau - Nigeria (groupe D)

Jeudi 20 janvier :

17h00 : Sierra Leone - Guinée équatoriale (groupe E)

17h00 : Côte d'Ivoire - Algérie (groupe E)

20h00 : Gambie - Tunisie (groupe F)

20h00 : Mali - Mauritanie (groupe F)

Phase à élimination directe :

8es de finale :

Dimanche 23 janvier :

17h00 : 2e groupe A - 2e groupe C (match 37)

20h00 : 1er groupe D - 3e groupe B, E ou F (match 38)

Lundi 24 janvier :

17h00 : 2e groupe B - 2e groupe F (match 39)

20h00 : 1er groupe A - 3e groupe C, D ou E (match 40)

Mardi 25 janvier :

17h00 : 1er groupe B - 3e groupe A, C ou D (match 41)

20h00 : 1er groupe C - 3e groupe A, B ou F (match 42)

Mercredi 26 janvier :

17h00 : 1er groupe E - 2e groupe D (match 43)

20h00 : 1er groupe F - 2e groupe E (match 44)

Quarts de finale :

Samedi 29 janvier :

17h00 : vainqueur match 40 - vainqueur match 39 (match 45)

20h00 : vainqueur match 37 - vainqueur match 38 (match 46)

Dimanche 30 janvier :

17h00 : vainqueur match 43 - vainqueur match 42 (match 47)

20h00 : vainqueur match 41 - vainqueur match 44 (match 48)

Demi-finales :

Mercredi 2 février :

20h00 : vainqueur match 46 - vainqueur match 48

Jeudi 3 février :

20h00 : vainqueur match 45 - vainqueur match 47

Match pour la 3e place dimanche 6 février à 17h00

Finale dimanche 6 février à 20h00