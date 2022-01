CAN 2022 : "Lions Indomptables", "Fennecs", "Flammes"... Les surnoms des 24 équipes

Certains n'ont aucun secret pour les passionnés de football, sont connus de l'essentiel des amateurs de sport et sont même entrés dans la légende comme les "Lions Indomptables" du Cameroun, quart-de-finalistes du Mondial 1990 en Italie avec leur mythique attaquant Roger Milla, auteur de quatre buts à l'âge de 38 ans. Mais d'autres surnoms d'équipes africaines de football restent plus confidentiels, comme ceux des deux novices en phase finale de la CAN 2022, les Comores (les "Cœlacanthes") et la Gambie (les "Scorpions").

Avec les "Lions Indomptables", les surnoms les plus familiers sont les "Fennecs" algériens, les "Pharaons" égyptiens, les "Lions de l'Atlas" marocain, les "Aigles de Carthage" tunisiens, les "Super Eagles" nigérians, les "Black Stars" nigériens, les "Aigles" maliens, les "Éléphants" ivoiriens et les "Lions de la Teranga" sénégalais. Manquent cette année à l'appel les "Bafana Bafana" sud-africains ou les "Éperviers" togolais.

Parmi les 12 autres qualifiés de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations notons les "Étalons" du Burkina Faso, les "Walya" d'Éthiopie, les "Warriors" du Zmbabwe, les "Flammes" du Malawi, "Os Djurtus" (Les Lycaons) de Guinée-Bissau, les "Leone Stars" de Sierra Leone, les "Mourabitounes" de Mauritanie.

Au Gabon, "le National Azingo" a laissé place aux "Panthères" en 2000 ; les couleurs jaune et bleu rappellent aussi les "Brésiliens". La Guinée est représentée par son "Syli national", la Guinée équatoriale par le "Nzalang Nacional". Au Cap-Vert, la population se passionne pour les "Tubarões Azuls" (Requins Bleus) ou "Crioulos" (Créoles), au Soudan pour les "Sokoor Al Jediane" (Faucons de Jediane) ou "Crocodiles du Nil".