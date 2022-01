Quels sont les 8 grands événements sportifs qui nous attendent en 2022 ?

Tout comme 2021, l'année 2022 va être remplie d'événements sportifs, pour le plus grand plaisir de tous les amateurs de sport. En raison de la crise sanitaire, le monde du sport a largement été perturbé depuis presque maintenant deux ans. Entre annulations, reports, huis clos ou encore jauge l'organisation d'événements sportifs est devenue un vrai casse tête.

Mais cela n'empêchera pas 2022 de vibrer grâce à de nombreuses compétitions, où dans différentes disciplines, les Français seront présents afin d'aller décrocher un titre, de créer l'exploit ou bien de renforcer leur statut de favori.

Entre les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, le Tour de France, la Coupe du Monde de football au Qatar,... les événements sportifs vont s'enchaîner tout au long de l'année, et ce, dès le mois de janvier.

Le Championnat d'Europe de handball

C'est le premier gros événement de cette année 2022 : le Championnat d'Europe de handball masculin, qui aura lieu du 13 au 30 janvier 2022 en Hongrie et en Slovaquie. Les Bleus, champions olympiques à Tokyo lors de l'été 2021, espèrent imiter leurs devanciers des Experts, vainqueurs du tournoi international ayant suivi leur sacre olympique de 2008, à savoir le Mondial 2009.

L'Open d'Australie

C'est un rendez-vous majeur de chaque début d'année, mais aussi le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. L'Open d'Australie se déroulera du 17 au 30 janvier 2022 au Melbourne Park.

Pour participer à cette compétition, tous les participants devront être vaccinés comme avaient annoncé les organisateurs. Mais le patron du tournoi, Craig Tiley, avait fait savoir que seul "un petit pourcentage" de personnes non vaccinées contre le Covid-19 pourront bénéficier d'exemptions médicales.

Pour rappel, la politique drastique d'élimination du coronavirus avait fait endurer aux habitants une longue période de confinement en Australie. Entre quarantaine, tests de dépistage et application du protocole sanitaire, les conditions pour participer à l'Open d'Australie, seront cette année encore, très strictes.

Les Jeux Olympiques d'hiver

C'est un événement toujours très attendu : les Jeux Olympiques d'hiver. Ils se dérouleront cette année à Pékin, en Chine, du 4 au 20 février 2022. Ils auront toutefois une saveur particulière puisque le coronavirus ne va pas permettre une organisation normale de cette évènement international. À noter que les Jeux Paralympiques d'hiver auront lieu dans la foulée, du 4 au 13 mars 2022.

Le Tournoi des VI Nations

Depuis que Fabien Galthié est à la tête du XV de France, les Bleus enchaînent les bons résultats. Lors de ce Tournoi des VI Nations, qui a lieu du 5 février au 19 mars 2022, les Français auront l'occasion de s'affirmer dans cette discipline où ils excellent, mais où les titres manquent...



Toutefois, à l'aube de la Coupe du Monde 2023, les Bleus arrivent de nouveau à faire peur à leurs adversaires et à avoir un certain statut de favori. Afin de le renforcer, les hommes de Fabien Galthié n'auront pas d'autre choix que de remporter cette édition 2022, un titre qu'ils attendent depuis 2010.

Roland-Garros

C'est un événement incontournable en France. L'édition 2022 de Roland-Garros aura lieu du 16 mai au 5 juin. Le tournoi du Grand Chelem rassemble tous les plus grands joueurs du circuit ATP et WTA.





Si la terre battue est bel et bien la surface favorite de Rafael Nadal, 13 fois vainqueur de ce tournoi, c'est pourtant le Serbe Novak Djokovic qui est actuellement tenant du titre. En double, les deux Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, eux, tenteront d'aller ajouter un titre à leur palmarès.

Le Tour de France

Il partira du Danemark avant de rejoindre la mythique Avenue des Champs-Élysées. Le Tour de France débutera le 1e juillet et se poursuivra jusqu'au 24 juillet 2022. Les coureurs sillonneront les routes de France tout en franchissant certains cols plus ou moins difficiles les uns que les autres.

Les Championnats du Monde de cyclisme sur route

La compétition aura lieu du 18 au 25 septembre 2022 à Wollongong en Australie. Mais lors de ces Championnats du Monde de cyclisme sur route, une course sera plus attendue que toutes les autres : la course en ligne masculine.



Le Français Julian Alaphilippe deux fois champion du monde consécutivement en 2020 et 2021, devrait tenter l'exploit d'aller chercher un troisième titre en participant à cette course. Le pari est donc lancé pour le coureur de Deceuninck-Quick Step, qui devra rivaliser avec Wout van Aert ou encore Mathieu van der Poel.

La Coupe du Monde de football

C'est très certainement un des événements sportifs le plus attendu de l'année 2022. La Coupe du Monde de football qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Une compétition qui avant même d'avoir eu lieu, a déjà grandement fait parler d'elle. Notamment en raison de la période inédite à laquelle va avoir lieu ce tournoi. Un choix qui a été fait en raison des conditions climatiques du Qatar et de ses fortes chaleurs en mai-juin-juillet, dates où se déroule habituellement la compétition.



Lors de cet événement international qui a lieu tous les quatre ans, les Bleus, tenant du titre, seront sous le feu des projecteurs afin d'effectuer un doublé, mais surtout, d'effacer un Euro 2020 raté...