CAN 2019 : les joueurs du Nigeria font grève et réclament leurs primes

27/06/2019

Les joueurs de l'équipe du Nigeria qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte ont fait une courte grève de l'entrainement ce mardi 25 juin pour demander que leur bonus leur soit payé.

Les Super Eagles ont également refusé de participer à la conférence de presse d'avant-match à la veille de leur rencontre contre la Guinée à Alexandrie mercredi, où ils se sont imposés un but à zéro. Les joueurs nigérians reprochaient à leur fédération de ne pas avoir versé leurs primes après leur victoire contre le Burundi (1-0), lors de la première journée de la phase de poules.

Ce conflit s'est néanmoins résolu après que "le capitaine a parlé aux joueurs, leur a demandé d'être compréhensifs, et l'équipe a finalement accepté de s’entraîner", a indiqué à l'AFP le porte-parole de la fédération nigériane de football (NFF), Ademola Olajire. "La NFF a reçu aujourd'hui une partie des fonds alloués au tournoi, et est en train de les convertir en dollars pour payer les joueurs et les responsables", a-t-il ajouté.

La fédération nigériane n'est est pas à son premier incident de ce type. L'équipe nigériane des moins de 20 ans ainsi que l'équipe féminine, dont les Coupes du monde ont lieu respectivement en Pologne et en France, ont également fait grève pour toucher leurs indemnités.