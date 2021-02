publié le 13/02/2021 à 10:30

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 13 février, il l'annonce : l'Olympique de Marseille va enfin s'imposer sur la pelouse des Girondins de Bordeaux après 43 ans de disette.

"C’est l’hallucinante réalité, rappelle le chroniqueur : Marseille n’a plus gagné à Bordeaux depuis 43 ans. Un truc absolument incompréhensible. Même le grand OM de Bernard Tapie s’est cassé les dents en Gironde. Idem pour celui champion de France coaché par Didier Deschamps (2010). La dernière victoire des Olympiens, c’était le 1er octobre 1977, l’année de la dernière victoire française à l’Eurovision avec Marie Myriam".

"Emmanuel Macron allait naitre deux mois plus tard, Kylian Mbappé n’était pas près de le faire vu que son père avait six ans, Téléfoot venait de commencer - pas la chaîne hein, non l’émission de télé animée par le mythique Pierre Cangioni. Et puis c’était le début de la saga Star Wars. Mais bon dimanche soir, je vous préviens, Laurent Koscielny face à Valère Germain, ce sera pas la Guerre des Étoiles, juste un match Dimitri Payet, c’est-à-dire du ventre mou du championnat : l’OM est 9e et Bordeaux 10e".

Alors pourquoi Florian Gazan pense-t-il que l’OM va enfin briser la malédiction ? "Déjà parce que toute série s’arrête forcément un jour. Regardez celle d’invincibilité du PSG face à l’OM, que les Marseillais ont brisé en septembre dernier après neuf ans sans victoire. C’est peut-être paradoxalement dans une de leurs pires saisons sportives et extra-sportives que les Olympiens ont enfin trouvé le vaccin qui va éradiquer toutes ces malédictions qui leur pourrissent la vie. Y compris ce variant parisien qui les rend malades : leur président Jacques-Henry Eyraud. Bon ça c’est moins sûr parce qu’il est très résistant".

"Mais la malédiction bordelaise pourquoi pas ? D’ailleurs, il y a des signes qui prouvent qu’on s’en rapproche : depuis 2003, l’OM n’a jamais perdu à Bordeaux par plus d’un but d’écart. Mieux, sur les dix derniers match, y a eu huit nuls. L’espoir est d’autant plus permis pour Marseille que cette saison les hommes de Jean-Louis Gasset ont déjà perdu quatre fois à domicile. C’est un comble d’avoir un stade qui s’appelle Matmut Atlantique et de pas assurer".