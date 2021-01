Eurovision 2021 : la France sera représentée par Barbara Pravi

publié le 31/01/2021 à 00:43

Ils étaient douze, chanteurs, chanteuses, duos ou groupes à tenter leur chance ce samedi 30 janvier pour devenir le représentant de la France à l'Eurovision. C'est finalement Barbara Pravi qui représentera la France avec son titre Voilà.

Elle était l'une des favorites de ce pré-concours, présenté par Stéphane Bern et Laurence Bocolini, et elle en est sortie grande gagnante : Barbara Pravi, 27 ans, représentera la France le 22 mai prochain à Rotterdam. Auteure, compositrice et interprète, Barbara Pravi a choisi son titre Voilà pour entrer dans la compétition. Un autoportrait émouvant, qui a convaincu le jury comme le public.

Les huit derniers candidats en lice ont été départagés à 50% entre le public et le jury. Ce dernier était composé de dix célébrités : Amir, André Manoukian, Agustin Galiana, Chimène Badi, Jean-Paul Gaultier, Michèle Bernier, Élodie Gossuin, Natasha St-Pier, Marie Myriam et le Néerlandais Duncan Laurence, dernier gagnant de l'Eurovision.

Cette sélection sonne comme une continuité pour Barbara Pravi. En effet, elle a coécrit les deux derniers titres défendus par la France à l'Eurovision Junior : Bim Bam Toi de Carla et J'imagine de Valentina. Cette dernière a par ailleurs remporté la compétition lors de l'édition 2020 du concours pour enfants.