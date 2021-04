publié le 07/04/2021 à 06:10

"C'est une blessure". Un peu moins de sept mois après la défaite du PSG face au Bayern Munich (1-0) en finale de la Ligue des champions, la première de l'histoire du club parisien, voici ce que Kylian Mbappé garde comme souvenir immédiat de cette soirée du dimanche 23 août 2020. Une blessure que l'attaquant de 22 ans a l'occasion d'atténuer avec ce quart de finale contre le géant allemand, mercredi 7 et mardi 13 avril.

"On rejoue contre eux mais c'est un contexte différent, c'est sur deux matchs", a souligné le champion du monde dans un entretien exclusif accordé à RTL et M6 après la rencontre Bosnie-France qualificative pour le Mondial 2022. Celui qui n'a plus marqué depuis quatre rencontres l'assure : "On a quand même beaucoup appris depuis cette finale".

"Maintenant, voilà, c'est une grande équipe poursuit le natif de Bondy. On joue le premier match là-bas, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de passer (...) Bien sûr que la Ligue des Champions, on a envie de faire les choses bien". À Barcelone, en 8e de finale aller, il les avait bien faites en signant un triplé qui a permis au PSG de faire un grand pas vers les quarts (1-4 au Camp Nou, 1-1 au Parc des Princes).