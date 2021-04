Bayern-PSG : Munich "reste sur une autre planète", estime Philippe Sanfourche

Bayern-PSG : "On a l'impression que rien n'ébranle le Bayern Munich", analyse Philippe Sanfourche

publié le 07/04/2021 à 08:08

Le PSG affronte le Bayern Munich à l'extérieur ce mercredi 7 avril en quart de finale de la Ligue des champions. Un match au sommet entre les deux finalistes de la précédente édition, remportée par les Allemands (1-0). Le PSG a-t-il davantage de chances cette fois-ci ?

"J'ai envie de dire non, le Bayern reste sur une autre planète, explique Philippe Sanfourche, journaliste spécialiste du PSG à RTL. C'est une équipe qui a conquis le titre de champion du monde, qui plane sur le championnat allemand, sur la ligue des Champions avec des scores fleuves. On a l'impression que rien n'ébranle le Bayern Munich alors que le PSG a dix défaites cette saison en Ligue 1."

En effet, le PSG s'est notamment incliné contre le LOSC le week-end dernier, avec un carton rouge de Neymar en fin de match. Une mauvaise passe en Ligue 1 qui peut peser dans les têtes des joueurs : "Le PSG est passé à deux doigts du sacre l'année dernière, il y a un tout petit moins de pression que l'année dernière mais elle est davantage sur les épaules des Parisiens que des Allemands".

Pas de "problème Mbappé"

Kylian Mbappé s'est-il lassé du projet parisien ? "Non je n'ai pas l'impression qu'il y ait un problème Mbappé, estime Philippe Sanfourche. Il est à un tournant de sa carrière, il va devoir décider s'il continue son bail au PSG ou s'il saute le pas en signant à l'étranger. Mais quand il élève son niveau de jeu, on retrouve le galactique Kylian Mbappé qui fait rêver tout le monde."

De son côté, le Bayern est surtout privé de son génial buteur Lewandoski, tandis que Paris évoluera sans Alessandro Florenzi et Marco Verratti, contaminés par le coronavirus. Sur ce point, le PSG est peut-être plus expérimenté, note Philippe Sanfourche : "À chaque fois que le PSG se présente à un grand rendez-vous, il y a deux à trois absences majeures. Mais quand Marco Verratti n'est pas là, l'équipe s'étire sur le terrain, elle est un peu coupée en deux, donc on a des craintes sur cette absence". Réponse ce mercredi soir à partir de 20h45 en direct sur RTL.