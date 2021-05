Barrage Ligue 1-Ligue 2 entre Nantes et Toulouse : un face-à-face équilibré

publié le 27/05/2021 à 16:00

L'intensité devrait être au rendez-vous. Le Toulouse FC reçoit ce jeudi 27 mai le FC Nantes pour le match aller des barrages, et le vainqueur de cette double confrontation sera assuré de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Comme d'habitude, le club de première division, Nantes cette année, part favori mais les Toulousains ne comptent pas se laisser faire.

Pour les Canaris, 18e de Ligue 1, l'enjeu est énorme ce soir. Après une saison catastrophique où les entraîneurs se sont succédés, Christian Gourcuff, Patrick Collot puis Raymond Domenech et enfin Antoine Kombouaré, les Nantais ont finalement relevé la tête enchaînant les bonnes performances face à Strasbourg (1-2), Brest (1-4), Bordeaux (3-0) et Dijon (0-4). Un seul faux pas est venu gâcher cette série, leur défaite contre Montpellier (1-2), un match qui aurait pu assurer le maintien. Antoine Kombouaré a tout intérêt à retrouver cette dynamique face au TFC, s'il veut rester sur le banc nantais la saison prochaine. Pour ce faire, il bénéficie d'un effectif complet ce jeudi.

💬 P.#Garande

"Je pense que si nous avions pu ouvrir le Stadium, nous l'aurions rempli sur plusieurs matchs. Nous sentons tous que quelque chose se passe, que toute une ville est derrière nous ! C'est tout sauf une pression, c'est une force !"#TFCFCN — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 25, 2021

Face à eux, les Toulousains redoublent de motivation. Arrivés 3e de Ligue 2, ils restent la meilleure attaque du championnat avec 71 buts inscrits et possèdent le plus gros budget de la deuxième division. En conférence de presse l'entraîneur du TFC, Patrice Garande assure qu'il n'y a rien à craindre : "Le FC Nantes est un grand club français, mais c’est un adversaire comme les autres. (…) Nos joueurs ont déjà rendu possible quelque chose que 99% des Toulousains pensaient impossible en début de saison. Maintenant, allons au bout de notre objectif !".

La rencontre se jouera dans un premier temps au Stadium de Toulouse ce jeudi à 20h45. Le match retour aura lieu au Stade de la Beaujoire le dimanche 30 mai à 18h. Celui-ci se déroulera à huis clos, au grand désarroi des supporters.