Ballon d'Or 2022 : la date de remise officialisée

La date est connue. Un peu plus de deux mois après avoir dévoilé une refonte du mode de scrutin et surtout l'avancée de la remise du Ballon d'Or à la fin de la saison et non plus en fin d'année civile, France Football a annoncé mardi 24 mai quel serait le grand jour. Ce sera le lundi 17 octobre, à Paris.

La cérémonie de remise de la prestigieuse récompense aura lieu au théâtre du Châtelet, comme la cérémonie de 2021 ayant sacré Lionel Messi pour la septième fois et l'Espagnole Alexia Putellas chez les féminines. Les nommés pour le Ballon d'Or masculin et féminin, ainsi que pour les trophées Kopa (meilleur jeune) et Yachine (meilleur gardien) seront connus le vendredi 12 août.

Le Ballon d'Or 2022, 66e de l'histoire, sera décerné par un jury resserré, après une présélection affinée et des critères d'attribution plus clairs. Les "performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant des prétendants" seront ainsi le critère numéro 1, devant "l'aspect collectif et les trophées remportés" et "la classe du joueur et son sens du fair-play", selon le nouveau règlement.

Benzema grand favori ?

Si le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s'est félicité lundi 23 mai d'avoir réussi à conserver dans son effectif le "meilleur joueur du monde" avec Kylian Mbappé, un autre Français pourrait décrocher le Graal : Karim Benzema. Le verdict de la finale de la Ligue des champions entre son Real Madrid et le Liverpool, de Sadio Mané et Mohamed Salah, samedi 28 mai, pourrait lourdement peser dans la balance.

Quatre Français ont inscrit leur nom au palmarès du Ballon d'Or: Raymond Kopa en 1958, Michel Platini à trois reprises de 1983 à 1985, Jean-Pierre Papin en 1991 et Zinédine Zidane en 1998. Messi a décroché les deux derniers, dans la foulée du sacre du Croate Luka Modric en 2018 (le trophée n'a pas été remis en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus).

