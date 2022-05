OM : Marseille en Ligue des champions, mais pour y faire quoi ?

Le scénario a été incroyable : l'OM termine finalement à la place qui a été la sienne pendant l'essentiel de la saison de Ligue 1, la 2e, devant Monaco. "L'OM revient en Ligue des champions. On est là où on doit être et on doit y être tous les ans", a résumé Mattéo Guendouzi après le match.

Mais les deux derniers séjours marseillais en C1 n'ont pas précisément été des triomphes, avec six défaites en six matchs en 2013, puis une victoire et cinq défaites en 2020 sous la direction d'André Villas-Boas. L'idée sera de faire mieux, évidemment, mais le simple fait d'atteindre la phase de groupes est déjà une excellente nouvelle pour un club aux finances fragiles.

Présent au Vélodrome, le propriétaire Frank McCourt a surtout profité du moment et ne s'est pas risqué à promettre quoi que ce soit. Mais on l'a vu littéralement sauter dans les bras de Guendouzi, promener un immense sourire partout sur la pelouse et il n'a pas pu être insensible à l'exceptionnelle ambiance.

