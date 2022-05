Incidents au Stade de France : "C'était violent, tout le monde pleurait", témoigne un octogénaire

La polémique se poursuit autour de la finale de la Ligue des champions samedi au Stade de France. Parmi les images marquantes du chaos, celles de supporters gazés par la police, dont l'intervention a généré des mouvements de panique invraisemblables.

"On faisait la queue comme tout le monde et d'un seul coup il y a eu une horde de jeunes qui ont voulu entrer par la porte U. Ils avaient tous des papiers à la main qui étaient faux certainement et alors là, ça a été un déferlement pratiquement immédiat", se remémore Christian Amara. Âgé de 83 ans, le président d'honneur du Paris FC, qui n'a pu assister au match qu'à partir de la seconde mi-temps, raconte avoir "roulé par terre et certainement pris un coup sur le côté", se retrouvant aujourd'hui avec une côte fêlée.

Le mouvement de foule a été suivi par la charge des CRS. "Ca a été violent, tout le monde pleurait, c'était incroyable", se souvient encore Christian Amara qui jusqu'à présent "n'avai(t) jamais vu cela". Selon lui, "la sécurité était omniprésente à l'extérieur, mais ils n'ont pas protégé les stewards, qui eux n'étaient pas formés" à ce genre de situation. "Pourquoi a-t-on été accuser les Anglais d'avoir mis le cirque", s'interroge-t-il, alors que "ce n'est pas eux, mais notre organisation française qui a été mauvaise".

