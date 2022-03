Équipe de France : "Si j'ai appelé Giroud c'est parce que Benzema était blessé", réaffirme Deschamps sur RTL

Au surlendemain de la victoire de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire (2-1) et deux jours avant la réception de l'Afrique du Sud, Didier Deschamps s'est longuement au micro de Philippe Sanfourche pour RTL et M6. Performance remarquée de Aurélien Tchouaméni à Marseille, schéma en 3-4-1-2, possibilité de voir Jonathan Clauss débuter à Villenueve-d'Ascq... Le sélectionneur abord de nombreux sujets durant près de 11 minutes.

Parmi ceux-ci, le cas Olivier Giroud a-t-il évolué dans son esprit après son but égalisateur au Vélodrome, son 47e en Bleu ? "Le cas ? interroge d'abord l'homme de 53 ans. Non, ce n'est pas un cas (...) Il fait partie des débats, il a toujours fait partie des débats, même quand il était là, même quand il marquait des buts". Et si l'essentiel des observateurs ont encore été impressionné par la capacité de l'attaquant de 35 ans à répondre présent, Deschamps assure que cela n'a pas été son cas.

"Il augmente son compteur buts, ça donne une victoire de plus à l'équipe de France, constate simplement 'DD'. Je ne vais pas faire un cas particulier. Le plus important, c'est ce que je dis aux joueurs et ce que je fais (...) J'ai eu une longue, longue discussion avec lui à l'automne où je lui ai dis certaines choses, claires et nettes (...) Il est très bien, il est dans une très bonne période en club, oui. Après, il le sait bien, c'est factuel : si je l'ai appelé c'est parce que Karim (Benzema, ndlr) était blessé".