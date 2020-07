Football : 66% des Français souhaitent rester à 5.000 supporters dans les stades

publié le 18/07/2020 à 22:03

Alors que les premiers matches de football ont repris avec un maximum de 5.000 spectateurs, la majorité des Français n'est pas en manque de football. C'est ce que révèle ce samedi un baromètre Odoxa réalisé pour RTL et Groupama. Sur les 1.004 personnes interrogées, seules 27% affirment qu'elles sont impatientes que le football reprennent.

Cependant, chez les amateurs du ballon rond, ils sont 62% à se déclarer impatients d'admirer à nouveau les exploits des stars du football. Concernant l'évolution potentielle des règles sanitaires dans les stades, les Français interrogés souhaitent prendre le moins de risques possibles. Ils sont 66% à opter pour ne pas dépasser la jauge des 5.000 supporters dans les tribunes. Les amateurs de football sont quant à eux plus partagés sur la question, ils sont 53% à vouloir conserver cette limite.

Les Français face à la reprise du football Crédit : Baromètre Odoxa pour RTL et Groupama

Les Français face à la limite des 5.000 supporters dans les stades Crédit : Baromètre Odoxa pour RTL et Groupama

La reprise du football en France, en compétition officielle, se fera avec les finales des coupes nationales, d'abord celle de la Coupe de France, entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Étienne, prévue le 24 juillet, puis celle de la Coupe de la Ligue, qui opposera le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais le 31 juillet. Dans les deux cas, les Français voient les Parisiens l'emporter, à 72% pour la Coupe de France et à 59% pour la Coupe de la Ligue.

Enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Groupama auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 15 et 16 juillet 2020. Échantillon de 1.004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 418 amateurs de football.