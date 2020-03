publié le 12/03/2020 à 13:28

C'est le genre de soir qui restera longtemps gravé dans les mémoires des supporters parisiens. Alors que le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après sa victoire au match retour face au Borussia Dortmund (2-0) ce mercredi 11 mars, les amoureux du club de la capitale ont fait entendre leur voix tout au long de la soirée depuis l'extérieur du Parc des Princes, où le match s'est tenu à huit clos.

Avant, pendant et après le match, les supporters n'ont cessé de soutenir les joueurs du PSG, qui le leur ont bien rendu puisqu'ils sont allés les saluer pendant de longues minutes après le coup de sifflet final, depuis les coursives du Parc des Princes. "C'est extraordinaire. On attendait ça depuis 3-4 ans et sans supporters présents dans le stade, ils ont été capables de faire le travail. On est super heureux" se réjouit l'un d'eux.

Concernant le vibrant échange avec les joueurs, Alexis se satisfait qu'ils "soient venus communier avec nous" et de leur "avoir montré ce qu'on savait faire". Avec de nombreux chants, clapping et craquage de fumigènes, l'ambiance était au rendez-vous du côté de la Porte de Saint-Cloud. Nul doute que ces fans des hommes de Thomas seront à nouveau présents lors du prochain tour si la menace du coronavirus s'éloigne.

12/03/2020