publié le 24/09/2018 à 17:30

Antoine Griezmann ? Kylian Mbappé ? Raphaël Varane ? Encore Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Le Croate Luka Modric ? Un autre joueur ? Qui sera élu Ballon d'Or 2018 ? Réponse le lundi 3 décembre, a annoncé lundi 24 septembre France Football, organisateur de la cérémonie, qui débutera à 20h45.



Les finalistes en lice pour la remise de ce 63e Ballon d'Or, seront, eux, dévoilés lundi 8 octobre entre 9h et 19h15, "simultanément sur la chaîne L'Équipe et les sites et réseaux sociaux de France Football et L'Équipe", est-il précisé. La décision sera rendue après le vote d'un panel de journalistes.



Par ailleurs, le prix Fifa 2018 doit être remis ce lundi 24 septembre dans la soirée à Londres. Il pourrait donner le ton avant la désignation du Ballon d'Or. Les trois finalistes sont Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah et Luka Modric. Ce dernier, finaliste du Mondial avec la Croatie et vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid a déjà été désigné meilleur joueur de la saison écoulée par l'UEFA fin août.

Griezmann y croit

Depuis 10 ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont partagés tous les Ballons d'Or, cinq chacun (2008, 2013, 2014, 2016 et 2017 pour le Portugais, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015 pour l'Argentin). Si "CR7" a remporté l'Euro en 2016, aucun des deux n'a été sacré champion du monde.

Il y a deux ans, Antoine Griezmann était monté sur la 3e marche du podium derrière les deux "monstres", après deux finales perdues, celles de l'Euro et de la Ligue des champions. Va-t-il cette fois profiter du sacre des Bleus en Russie et sa victoire en Europa League avec l'Atlético de Madrid ?

Varane-Mbappé, de solides arguments

Absent du palmarès l'an passé, le natif de Mâcon, 27 ans, croit très fort en ses chances, mais deux autres Français peuvent lui faire de l'ombre, participer à une dispersion des voix. Raphaël Varane (25 ans) est le seul joueur du plateau à la fois vainqueur du Mondial et de la Ligue des champions. Mais les défenseurs sont rarement récompensés au Ballon d'Or. Kylian Mbappé (7e et meilleur Français l'an passé), sur son talent pur à seulement 19 ans, peut lui aussi engranger des suffrages.



Plus aucun Français n'a reçu le Ballon d'Or depuis Zinédine Zidane en 1998 (3e en 1997, 2e en 2000 derrière le Portugais Luis Figo). Thierry Henry a terminé 2e en 2003 derrière le Tchèque Pavel Nedved et 3e en 2006, comme Franck Ribéry en 2013. Les autres lauréats battant pavillon bleu-blanc-rouge sont Jean-Pierre Papin en 1991, Michel Platini en 1983, 1984 et 1985, et Raymond Kopa en 1958.