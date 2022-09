INVITÉ RTL - Avion privé du PSG : "On a le droit un peu à l'humour", défend Ciotti

"Tout ça c'est de l'anecdote par rapport à la gravité du sujet". Eric Ciotti a apporté son soutien à l'entraineur du PSG Christophe Galtier. Ce dernier a ironisé en conférence de presse à l'évocation de la polémique concernant le trajet Paris-Nantes des footballeurs.

Invité de RTL ce mardi 6 septembre, le député LR des Alpes-Maritimes a rappelé que Christophe Galtier a été l'entraineur de l'OGC Nice. "On a le droit à un peu d'humour dans ce monde (...) C'est de l'ironie mais là n'est pas l'essentiel. Regardons les vrais problèmes et comment on les surmonte", a-t-il défendu.

Le PSG doit-il revoir ses modes de déplacement ? "Il faut des moyens adaptés. Si le PSG emprunte le train, il faudra mobiliser plusieurs compagnies de CRS pour sécuriser le trajet, à l'arrivée et au départ. Donc ces compagnies vont traverser la France. Je ne suis pas sûr que ce soit plus écologique", a expliqué le candidat à la présidence des Républicains.

