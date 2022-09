Pour sa première sortie de la saison en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain accueille, mardi 6 septembre, la Juventus Turin au Parc des Princes. Avec Benfica, la formation italienne est, sur le papier, l'autre principal adversaire du club de la capitale en vue de la qualification pour les huitièmes.

Quand la Vieille Dame va se présenter sur la pelouse du Parc des Princes, de nombreux fans parisiens pourraient bien ressentir une certaine dose de nostalgie. Celle de retrouver des anciens visages, bien connus du club de la capitale.

295 matchs officiels, 92 buts, 111 passes décisives (meilleur total) et 18 trophées en 7 saisons, Angel Di Maria a marqué de son empreinte le Paris Saint-Germain. Alors qu'il avait fait ses adieux, les larmes aux yeux, au public parisien en mai dernier, l'Argentin de 34 ans pouvait déjà être de retour à l'occasion de cette première journée de Ligue des champions.

La Juventus Turin a dévoilé, ce lundi 5 septembre, les joueurs choisis pour ce déplacement dans la capitale française. Angel Di Maria manque à l'appel et sera donc absent pour ce match de Ligue des champions. Touché à un mollet lors du nul face à la Fiorentina (1-1) le week-end dernier, l'Argentin aurait soulagé cette équipe de Turin, en manque d'un leader technique et d'un chef d'orchestre. Un rôle qu'aurait pu endosser l'ancienne vedette parisienne.

Adrien Rabiot de retour au Parc

Adrien Rabiot figure bien dans le groupe du club italien. Ancien "titi parisien", sa fin d'histoire avec le PSG est à l'opposé de celle de Di Maria. L'international français n'avait jamais pu dire au revoir à son public, et ce dernier n'était pas enclin à le faire. En fin de contrat avec le club de la capitale, Rabiot était entré en conflit avec sa direction.

Conséquence, l'international français n'avait pas joué la moindre minute lors de ses six derniers mois et avait fini par s'engager, libre, à la Juventus Turin. Annoncé sur le départ, comme chaque été, le milieu est finalement resté en Italie. Reste à savoir si Allegri lui fera confiance pour ce match de Coupe d'Europe. Un accueil assez hostile devrait lui être réservé.

Paredes retrouve (déjà) Paris

Il y a moins d'une semaine, Leandro Paredes était encore un joueur du Paris Saint-Germain. Mis parmi les "indésirables", le milieu argentin est prêté (avec une option d'achat), jusqu'en 2024, à Turin. Utilisé par Massimiliano Allegri le week-end dernier, Paredes a déjà plus joué avec la Juventus qu'avec Paris depuis le début de la saison. L'Argentin pourrait bien démarrer au milieu, même s'il était "cuit", comme l'a confessé l'entraîneur de la formation italienne.

Mis en concurrence avec Dusan Vlahovic, attaquant acheté autour des 80 millions d'euros à l'hiver dernier, l'Italien Moise Kean ne devrait pas entamer cette rencontre de Ligue des champions. Le joueur de 22 ans avait été prêté un an dans la capitale, signant sa saison la plus prolifique (17 buts) depuis le début de sa carrière chez les professionnels.

La Juventus en retrait

L'équipe turinoise, titrée à deux reprises en C1 (1985 et 1996), vit une période assez compliquée. Après 9 sacres consécutifs en championnat, la Juventus Turin a terminé à la quatrième place ces deux dernières saisons. La Vieille Dame s'essouffle et n'est plus aussi impressionnante qu'elle ne l'était, même plus considérée comme une équipe sérieuse à la victoire finale en Ligue des champions. Sur son début de saison, la formation de Massimiliano Allegri n'a pas franchement rassuré (2 succès et 3 nuls en championnat).



De retour cet été en Italie, Paul Pogba ne sera pas sur la pelouse du Parc. Le champion du monde 2018 est actuellement blessé et doit aussi régler des problèmes extra-sportifs. Son absence va causer du tort à cette équipe de Turin, à l'occasion de ce déplacement périlleux pour son équipe dans la capitale française.

