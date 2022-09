PSG-Juve : premier vrai test sur la route de la première étoile ?

Marquinhos, Neymar, Mbappé, Danilo et Ramos au Parc des Princes le 31 août 2022

La saison du PSG s'accélère mardi 6 septembre (21h) avec la réception de la Juventus Turin en Ligue des champions au Parc des Princes. Nouvel entraîneur (Christophe Galtier), nouveau directeur sportif (Luis Campos), Kylian Mbappé prolongé, Neymar et Lionel Messi en très grande forme : Paris aborde sa nouvelle campagne avec appétit et sérénité. En Ligue 1, le club de la capitale a déjà marqué 24 buts pour 4 encaissés.

Mais sa saison sera une nouvelle fois jugée sur son parcours en C1, l'objectif suprême des propriétaires qatariens malgré les échecs répétés dans l'épreuve-reine, si on met de côté la finale de 2020 et la demie de 2021. L'humiliation subie en 8e de finale en mars dernier face au Real Madrid et le scénario catastrophe vécu au match retour (1-0, 1-3) ont ainsi débouché sur des modifications radicales à la tête de l'équipe.

Ce Paris version 2022-2023 est-il mieux armé ? Plus fort offensivement ? Assez solide défensivement ? Plus concerné collectivement ? Moins friable mentalement ? Favori face à la Juve à domicile ? Autour de Christophe Pacaud, retrouvez Ryad Ouslimani et Thibaud Chaboche, membres de la rédaction numérique RTL.fr.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info