ASSE-OL : les Verts arrachent le nul dans un derby complètement fou

Wahbi Khazri a marqué le but égalisateur de l'ASSE à la 95e minute du derby contre l'OL

Dans une fin de match électrique et un Chaudron en ébullition, l'AS Saint-Étienne a arraché le point du match nul dans les derniers instants de la rencontre grâce à un pénalty transformé par Wahbi Khzari à la 95e minute (1-1).

Tout avait plutôt mal commencé pour les Verts puisque ce sont les hommes de Peter Bosz qui ont ouvert le score en première période grâce à l'international français Houssem Aouar (0-1, 41e). Au terme d'une première partie avec beaucoup d'intensité et d'occasions, les Lyonnais conservent leur court avantage grâce à leur gardien de but Anthony Lopes, auteur de belles parades. Le score aurait pu être également plus lourd pour les Verts mais leur jeune gardien Étienne Green a lui aussi assuré.

Le gros tournant de cette partie, marquée par l'annulation de 4 buts sur décisions arbitrales, est l'exclusion du portier lyonnais à la suite d'une main en dehors de sa surface de réparation après un face-à-face à la 74e minute. L'arbitre François Letexier, après consultation du VAR, n'a d'autres choix de sortir le carton rouge pour le Portugais.

En supériorité numérique dans le dernier quart d'heure, les hommes de Claude Puel poussent et parviennent à leur fin en obtenant un pénalty dans le temps additionnel suite à une main de Jason Denayer, là aussi après une vérification de la vidéo. Wahbi Khazri se charge de le transformer pour ramener in extremis les deux équipes à égalité (1-1, 95e). Le Tunisien se rattrape après avoir manqué l'immanquable en première période après une tête sur le poteau face au but vide.

Au classement au terme de cette 9e journée de Ligue 1, Saint-Étienne reste lanterne rouge (20e et dernier) avec 4 points. Lyon est 10e avec 13 points et le PSG reste leader (24 points) malgré sa défaite à Rennes.