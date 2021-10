Saint-Étienne - Lyon : Puel et les Verts peuvent-ils refaire le coup d'octobre 2019 ?

Ryad Boudebouz et Claude Puel à Geoffroy-Guichard le 6 octobre 2019

Un derby pour enfin passer au vert après cinq défaites de suite ? Pour que Claude Puel ne soit pas le premier entraîneur écarté cette saison en Ligue 1 ? Huit jours après une nouvelle humiliation à domicile contre le Nice de son ex Christophe Galtier (0-3), Saint-Étienne retrouve son stade Geoffroy-Guichard pour le rendez-vous le plus attendu par ses supporters, la réception de Lyon, dimanche 3 octobre (20h45) en clôture de la 9e journée.

Attendu... mais sans doute également redouté après cette série noire de huit match sans succès (trois nuls en début d'exercice). Dix même si on inclue les deux dernières journées de la saison dernière, un nul à Lille puis une défaite contre Dijon à domicile. "Bien sûr, c'est une crise, en espérant que l'on passe à autre chose au plus vite", a admis Puel après la défaite contre Nice, trouvant son équipe, 20e, "fébrile et fragilisée par cette situation".

En première ligne, le coach de 60 ans sait qu'il ne résistera sans doute pas à un nouveau revers, qui plus est face à l'ennemi lyonnais, avec qui il entretient lui aussi une histoire particulière. L'histoire entre Puel et le club de Jean-Michel Aulas s'est terminée aux prud'hommes après sa mise à l'écart en juin 2011, puis en appel et enfin en cassation. L'entraîneur attiré par l'OL en juin 2008, demi-finaliste de la Ligue des champions en 2010 mais dépossédé du titre de champion de France dès sa première saison, a été débouté à chaque fois.

6 octobre 2019 : Puel s'offre l'OL pour sa 1re en vert

De l'eau a coulé sous les ponts depuis. L'ancien milieu de Monaco (1979-1996), devenu entraîneur de l'ASM en 1999, puis de Lille n'est jamais resté longtemps son club après son départ de Gerland. Nice, Southampton, Leicester et Saint-Étienne, depuis le 4 octobre 2019, en remplacement de Ghislain Printant. Deux jours avant... le derby face à Lyon à Geoffroy-Guichard, au même moment de la saison.

Avec deux succès, deux nuls et quatre revers, les Verts ne vont pas beaucoup mieux qu'aujourd'hui et pointent à la 19e place, tandis que les Lyonnais de Sylvinho sont 13es. Avec son 3-4-1-2, Puel réussit ses grands débuts dans le Forez : victoire 1-0 arrachée grâce au Polonais Robert Beric, buteur à la 90e, dix minutes après son entrée en jeu, sur un centre de Ryad Boudebouz.

Match à part

Est-ce juste un clin d'œil de l'histoire ou annonciateur de la suite ? Dans la foulée de cette défaite dans le 119e derby, l'entraîneur brésilien de l'OL sera démis de ses fonctions. Le derby n'est jamais un match comme les autres, ce qui laisse de l'espoir à ces Verts 2021-2022 face à l'actuel 7e de Ligue 1, qui reste sur un 3-0 en Europa League contre les Danois de Brondby. Mais Lyon reste aussi sur un succès 5-0 chez son rival, le deuxième en quatre ans...