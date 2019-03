Rennes : quelles chances de qualification contre Arsenal jeudi 14 mars ?

publié le 08/03/2019 à 12:29

Encore sous le choc du fiasco du PSG en 8es de finale de Ligue des champions contre Manchester United, le football français a repris des couleurs, jeudi 7 mars, grâce au Stade Rennais. Présent pour la première fois de son histoire dans un top 16 européen, celui de l'Europa League, le club breton s'est payé Arsenal (3-1) sur sa pelouse du Roazhon Park.



En Ligue des champions, trois semaines séparent les 8es aller et retour. Dans la "petite" Coupe d'Europe, le laps de temps est seulement de sept jours. Hatem Ben Arfa et ses partenaires se rendront à l'Emirates Stadium de Londres jeudi 14 mars (21h), au lendemain du déplacement de Lyon à Barcelone et quatre jours après la réception de Caen en Ligue 1.

Avec leurs deux buts d'avance, les hommes de Julien Stéphan possèdent sur le papier 75% de chances de se hisser en quarts (368 précédents depuis la saison 1980-1981). S'ils ne connaissent pas le même sort que le PSG, renversé malgré les 97% de chances théoriques de passer, ils pourraient retrouver mi-avril un autre club anglais, Chelsea, Villareal ou Naples, les autres équipes qui ont pris une sérieuse option sur la qualification.

Europa League : les résultats des 8es aller

Eintracht Francfort (GER) - Inter Milan (ITA) : 0-0

Dinamo Zagreb (CRO) - Benfica (POR) : 1-0

Séville (ESP) - Slavia Prague (CZE) : 2-2

Rennes (FRA) - Arsenal (ENG) : 3-1

Zénit Saint-Pétersbourg (RUS) - Villarreal (ESP) : 1-3

Chelsea (ENG) - Dynamo Kiev (UKR) : 3-0

Naples (ITA) - RB Salzbourg (AUT) : 3-0

Valence CF (ESP) - Krasnodar (RUS) : 2-1