publié le 09/09/2018 à 08:30

Satisfaits de la politique menée en faveur du monde du sport professionnel (56%), les Français s’inquiètent pour le monde amateur (51% d’insatisfaits). Les deux-tiers des parents ont inscrit leurs enfants dans un club cette année. Les Français plébiscitent les bénéfices du sport en club pour la jeunesse.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 4 et jeudi 5 juillet, auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 636 amateurs de sport, selon la méthode des quotas.



1. Les Français s’inquiètent pour le monde amateur

Championne du monde de football et de retour parmi les 10 meilleures nations aux Jeux Olympiques, la France réalise d’excellentes performances ces dernières années avec ses sportifs de haut niveau. Parallèlement, l’organisation d’événements de premiers plans comme l’Euro 2016 ou les JO 2024 place la France parmi les pays où le sport est particulièrement mis à l’honneur. Les Français expriment d’ailleurs majoritairement (56%) leur satisfaction à l’égard de la politique menée à destination du sport professionnel. Chez les amateurs de sports, la satisfaction monte même à 60%.

S’il s’agit évidemment d’une vitrine nécessaire qui suscite des vocations, la bonne santé du sport de haut niveau ne serait-elle pas l’arbre qui cache la forêt ? C’est en tout cas le sens de l’inquiétude exprimée par les représentants du sport amateur ces derniers temps. Les Français les rejoignent d’ailleurs dans les résultats de notre sondage : 51% d’entre eux expriment leur insatisfaction à l’égard de la politique menée en faveur du sport amateur.

baro1 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Alors que le gouvernement a présenté un budget alloué au ministère des Sports en baisse de 6%, les Français estiment que le niveau de financement actuel n’est déjà pas assez élevé (52%) quand 37% le trouvent suffisant et seulement 10% trop élevé. Chez les amateurs de sport, la grogne est encore plus importante : 59% d’entre eux jugent le niveau de financement public du sport amateur insuffisant.

baro2 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Deux tiers des Français comptent inscrire leurs enfants dans un club de sport

Avec près de 7 millions d’adhérents à un club, les mineurs représentent environ 45% des licenciés sportifs en France. Le sport est donc aussi une affaire de jeunes. Les parents d’enfants âgés de 6 à 18 ans sont d’ailleurs très nombreux à vouloir inscrire leur progéniture dans un club en cette rentrée : 66%. Pour les plus férus de sport, la proportion monte même à 75%.

baro3 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Les bénéfices du sport en club plébiscités

Si les parents sont aussi nombreux à inscrire leurs enfants dans un club en cette rentrée, c’est qu’ils y voient des bénéfices certains. Au-delà de l’amélioration de la santé et du bien-être (91%) que personne ne conteste, la pratique du sport en club pour un jeune présente de nombreux avantages d’ordre social selon les Français.



En premier lieu, un club est un lieu de sociabilité selon eux. Pour 90% des Français et 94% des amateurs de sport, cela permet aux jeunes de développer la cohésion et les rencontres. Ils sont aussi unanimes (89% et 91%) à considérer que les clubs évitent que les jeunes se retrouvent dans la rue ou devant les écrans. Enfin, le sport présente, selon 86% des Français et 90% des amateurs, la vertu d’apprendre à se dépasser.

baro4 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama